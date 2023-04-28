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Son dakika | "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası

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Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Son dakika | Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz’e 2 bin 504 yıl hapis cezası

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Jet Fadıl" olarak biliene Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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