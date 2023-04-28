HDP ve yancılarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı!
HDP ve yancılarının yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, Kandil'in talimatları sonrası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu. 7'li koalisyonun ortaklarından İYİ Parti Lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı programda HDP'nin masaya gelmesi halinde kendilerinin kalkacağını belirtmişti. Şimdi gözler Akşener'e çevrildi.
HDP, Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair ortak açıklama yayınladı.
TERÖR İTTİFAKI DESTEĞE ÇAĞIRDI!
Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama, parlamento seçimlerine ise ittifak çatısı altında girme kararı aldık. Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AKŞENER MASADAN KALKACAK MI?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, İYİ Parti'nin olduğu masada HDP'nin olamayacağını söyledi. HDP'nin masada olmadığını söyleyen Akşener, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin masaya gelmesi halinde kendilerinin kalkacağını belirtmişti. Akşener, HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, masa ile anlaştıklarına dair yaptıkları açıklamaları görmezden gelerek canlı yayında ikiyüzlü bir tavır sergilemişti. Akşener'in açıklamasının ardından HDP'li Ahmet Türk'ün, "Varlığımıza alışsınlar." şeklinde beyanat vermesi dikkat çekmişti. Şimdi HDP ve yancılarının Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını duyurduktan sonra gözler Meral Akşener'de... Akşener'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
İLK İŞİ HDP'YE GİTMEK OLMUŞTU
Kılıçdaroğlu ortak aday olarak isminin açıklanmasının ardından Kandil'in siyasi ayağı HDP'ye koştu ve eline tutuşturulan emir listesini kameralar karşısında okudu. Kılıçdaroğlu birçok konuda HDP ile birlikte hareket edeceklerini açıkladı.
CHP'LİLERDEN SAYISIZ VAAT
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması Kandil'de sevinç yaratırken, CHP'li isimler tarafından HDPKK'ya verilen özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri de son dönemin en çok konuşulan olayları arasında yer buldu.
CHP'den gelen bu açıklamalara kayıtsız kalmayan Kandil ve HDPKK da üst üste yaptıkları açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerini açıkladı.
"ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, PKK'nın kanalında küstah ifadelerle Kılıçdaroğlu'na desteğini açık etti.
Hozat "HDP'nin aday çıkarmamasını değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutumu biz destekliyoruz. Bu tutum da bu seçimlerin sonucunu çok doğrudan etkileyecektir, bu açıktır.
Bu mücadele büyütülecek. Böyle bir önemli süreçte seçime kadar özellikle şehirlerde eylemsizlik kararı aldık. Seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.
TERÖRİSTLERİN UMUDU KEMAL KILIÇDAROĞLU
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır. Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani" ifadelerini kullandı.
PKK elebaşı Mustafa Karasu: 6'lı Masa umut yarattı. Biz de seçimde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.
SAYEMİZDE ADAY OLDU
PKK üyesi olmak suçunda hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurtdışında firari olan eski Van İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser, Fransa'da yaptığı konuşmada "Herkes bilsin ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağlamıştır. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklenmeyeceği sürekli deklare edildi" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI DEĞİL, SİSTEM SEÇİLECEKTİR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu. Elebaşı, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.
ÖCALAN'IN SERBEST KALMASINI İSTEDİ: ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELMİŞTİR
Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu:
"Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."
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