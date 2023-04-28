HDP ve yancılarından Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı!

CHP'LİLERDEN SAYISIZ VAAT

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması Kandil'de sevinç yaratırken, CHP'li isimler tarafından HDPKK'ya verilen özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri de son dönemin en çok konuşulan olayları arasında yer buldu.

CHP'den gelen bu açıklamalara kayıtsız kalmayan Kandil ve HDPKK da üst üste yaptıkları açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerini açıkladı.