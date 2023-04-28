Başkan Erdoğan'dan Akkuyu paylaşımı! İşte 60 yıllık hayalin hikayesi
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yakıt verilerek "nükleer tesis" hüviyeti kazanan ve Türkiye'yi "nükleer güce sahip ülkeler ligi"ne çıkaran Akkuyu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında "60 yıllık hayalin hikayesi"ni anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yakıt verilerek "nükleer tesis" hüviyeti kazanan ve Türkiye'yi "nükleer güce sahip ülkeler ligi"ne çıkaran Akkuyu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında "60 yıllık hayalin hikayesi"ni anlattı. Erdoğan paylaşımında nükleer enerji yolculuğunun ilk defa 1956'da Menderes döneminde başladığına vurgu yaparken, 27 Mayıs darbesinin bu hayali akamete uğrattığına dikkat çekti.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı
Sevgili genç kardeşim,
Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı.
Peki neden 60 yıl? Bunun hikâyesini anlatayım sizlere
Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı.
70'li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı.
Merhum Özal'ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı.
Ülkemiz, bundan dolayı sadece zaman kaybetmedi; milyarlarca dolar enerji faturası ödedi, milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldı. Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi.
İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makûs talihi değiştirdik.
Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık.
Akkuyu NGS tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak, nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağımızın da yetişmesine vesile olacak.
Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz.
Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz.
Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz.
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