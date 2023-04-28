Başkan Erdoğan’dan Akkuyu paylaşımı! İşte 60 yıllık hayalin hikayesi





70'li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı.



Merhum Özal'ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı.



Ülkemiz, bundan dolayı sadece zaman kaybetmedi; milyarlarca dolar enerji faturası ödedi, milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldı. Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi.



İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makûs talihi değiştirdik.



Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık.