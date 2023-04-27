27 Nisan 2023, Perşembe
7 maddede nükleer enerji! İşte Akkuyu NGS'nin özellikleri! Türkiye için neden gerekli? Avantajları neler?
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne düzenlenen törenle kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in online olarak katıldığı törende yakıtın tesliminden sonra ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünite devreye alındı. Peki Akkuyu NGS Türkiye'ye nasıl katkı sağlayacak? Nükleer enerji neden gerekli? İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 17:59
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