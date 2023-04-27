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7 maddede nükleer enerji! İşte Akkuyu NGS'nin özellikleri! Türkiye için neden gerekli? Avantajları neler?

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne düzenlenen törenle kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in online olarak katıldığı törende yakıtın tesliminden sonra ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünite devreye alındı. Peki Akkuyu NGS Türkiye'ye nasıl katkı sağlayacak? Nükleer enerji neden gerekli? İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 17:59
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7 maddede nükleer enerji! İşte Akkuyu NGS’nin özellikleri! Türkiye için neden gerekli? Avantajları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in online olarak katıldığı tören de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt getirme töreni düzenlendi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak ve doğal gaz ithalatını yıllık 1,5 milyar dolar düşürecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 maddede nükleer enerji! İşte Akkuyu NGS’nin özellikleri! Türkiye için neden gerekli? Avantajları neler?

1,5 YIL ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILACAK

Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek.

Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.

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7 maddede nükleer enerji! İşte Akkuyu NGS’nin özellikleri! Türkiye için neden gerekli? Avantajları neler?

İNŞASINA 2018 YILINDA BAŞLANDI

Akkuyu'da NGS inşaatı 2018 yılında başladı Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.

Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projede böylelikle en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.

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7 maddede nükleer enerji! İşte Akkuyu NGS’nin özellikleri! Türkiye için neden gerekli? Avantajları neler?

İŞLETME ÖMRÜ 80 YILA KADAR UZATILABİLİYOR

Akkuyu NGS'nin işletme ömrü 80 yıla uzatılabiliyor Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

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7 maddede nükleer enerji! İşte Akkuyu NGS’nin özellikleri! Türkiye için neden gerekli? Avantajları neler?

Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin enerji arz güvenliğine eşsiz katkılar sağlayacak stratejik bir yatırım olan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin üretim öncesi son hazırlık safhasını tamamladık, nükleer yakıt çubuklarının santral sahasına teslimini gerçekleştirdik. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.