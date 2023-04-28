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Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi! 81 bin personel kadroya geçti

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Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi! 81 bin personel kadroya geçti

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 5 bin 819 ebe ve hemşire, 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."

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