Türk dünyasının lideri Başkan Erdoğan! Ermeni işgalinden kurtulan Dağlık Karabağ halkından büyük teşekkür: Oyumuzu ona verirdik

"SEÇİM OLSA OYUMUZU ONA VERİRDİK"

Türkiye'nin kendilerine yoldaş olduğunu söyleyen Selimova, "Kardeş kardeşin her zaman arkasındadır. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür ederim. Bize çok destek oldular. Arzu ederdim ki kendisiyle yüz yüze görüşüp teşekkür edebileyim. Onu burada ağırlamak isterim" derken, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de düşüncelerini paylaştı. "Seçim olsa oyumuzu ona verirdik. O, Türk dünyasının lideridir" diyen Selimova, "Allah'tan arzu ederim ki seçimleri tekrar kazansın. Ondan başka bir lider tanımıyorum" ifadelerini kullandı.