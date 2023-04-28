Başkan Erdoğan Şanlıurfalılara hitap etti: Gayretiniz bana şifa kaynağı oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın telefonu aracılığıyla Şanlıurfalılara hitabında, "Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geneline teşmil olacaktır. Türkiye'nin geneli sizin birliğinizi, beraberliğinizi örnek alacaktır. Bu bakımdan 14 Mayıs Şanlıurfa'nın şahsında Türkiye için örnek teşkil edecektir" dedi.
Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ticaret Borsası'nda muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Toplantı sırasında Adalet Bakanı Bozdağ, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.
BANA ŞİFA KAYNAĞI OLDU
Bakan Bozdağ'ın telefonu aracılığıyla muhtarlara ve kanaat önderlerine hitap eden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: Sizlerin 14 Mayıs öncesinde böyle bir gayretin içerisinde olması adeta bana da şifa kaynağı oldu. Hem dualarınızı bekliyorum hem de bu süreç içerisinde yapacağınız çalışmalar Şanlıurfa'mız için, Şanlıurfa'nın şahsında da Türkiye'miz için büyük bir heyecana, uyanışa vesile olacaktır. Şanlıurfa, Türkiye'nin bu noktada adeta bir bel kemiği, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en önemli timsali. Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geneline teşmil olacaktır. Türkiye'nin geneli sizin birliğinizi, beraberliğinizi örnek alacaktır. Bu bakımdan 14 Mayıs Şanlıurfa'nın şahsında Türkiye için örnek teşkil edecektir.
Bakan Bozdağ ise salonda bulunanların selamını ileterek, Başkan Erdoğan'a şifa diledi.
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