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İşçileri unutup şehir şehir gezen Ekrem İmamoğlu'na İBB çalışanlarından zam tepkisi! Boğaz'da sirenli eylem

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Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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İşçileri unutup şehir şehir gezen Ekrem İmamoğlu’na İBB çalışanlarından zam tepkisi! Boğaz’da sirenli eylem

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş. ile toplu sözleşme süreci sağlanamamasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterildi. Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00’da bir dakika boyunca sirene bastılar. İmamoğlu’na, “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir.” şeklinde eylem yapıldı. İşte detaylar…

İBB Şehir Hatları çalışanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maaş zammında sınırlama koymasına tepki göstererek siren çalma eylemi yaptı.

Türkiye Denizciler Sendikası'nın (TDS) yetkili sendika olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş'de toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı.

ŞEHİR HATLARINA BAĞLI TÜM VAPURLAR SİRENE BASTI

Şehir Hatları vapurları görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmesi üzerine eyleme çıktı. Beykoz'da Şehit Hatları çalışanları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir" sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi. Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca sirene bastı. Siren sesi İstanbul'un birçok noktasından duyuldu.

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