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Başkan Erdoğan Şanlıurfalılara hitap etti: Gayretiniz bana şifa kaynağı oldu

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Giriş: 28.04.2023 14:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın telefonu aracılığıyla Şanlıurfalılara hitap etti. 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Sizlerin birliği ve beraberliği Türkiye'ye örnek olacaktır" dedi.
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