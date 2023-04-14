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AK Parti'den 2023 seçimleri için reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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AK Parti’den 2023 seçimleri için reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için Doğru Adamla Yola Devam

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Başkan Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçimlerinde kullanacağı sloganı "Doğru adımlarla yola devam" belirlediklerini açıkladı. AK Parti tarafından yapılan paylaşımda da "Türkiye Yüzyılı için; Doğru Adamla Yola Devam" ifadelerine yer verilirken seçimlerde kullanılacak reklam filmi yayınlandı.

2023 seçimlerine az bir süre kalırken partilerin reklam filmleri de yavaş yavaş televizyonlarda yayınlamaya başladı.

AK Parti de sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam" başlığıyla yayınladığı videoda seçmenlerinin karşısına çıktı.

İNSAN SEVDASINDAN VAZGEÇER Mİ?

1 dakika 18 saniyelik videoda AK Parti'nin 2011 yılındaki seçim şarkılarından biri olan "Haydi Bir Daha" parçasına yer verilirken "İnsan geleceğinden vazgeçer mi? Hedeflerinden vazgeçer mi? İnsan kendine hizmet edenden, kendiyle aynı dili konuşandan vazgeçer mi? İnsan sevdasından vazgeçer mi? Asıl şimdi vazgeçmemek, sıkı sıkıya sarılmak lazım" ifadeleri kullanıldı.

ADAY BROŞÜRLERİ HAZIRLANDI

Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi. AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.

Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız." sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.

İnsan sevdasından vazgeçer mi? "İNSAN SEVDASINDAN VAZGEÇER Mİ?"

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