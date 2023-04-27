3 ilde Adnan Oktar operasyonu! 8 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İşte detaylar…
Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasında yer alan 14 şüphelinin yakalanması için üç ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan çalışmalarda örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosya müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi. Yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu, tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edildi.
Bu kapsamda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün güncel yapılanmasında yer alan toplam 14 şüphelinin yakala narak gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul, İzmir ve Samsun'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?
- EYT'siz erken emeklilik detayları geldi! 1800 prim günü ile hemen emekli olunacak! 41 - 42 - 43 - 44 yaşında 4A, 4B, 4C'li...
- Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 3.500 engelli öğretmen ataması ne zaman sonuçlanır?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?
- Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023? Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi!
- Depremzede kira yardımı yattı mı? AFAD Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?
- TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 27 NİSAN! Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kırklareli! İlçe ilçe TOKİ arsa sonuçları e-devlet İSİM LİSTESİ!
- 30. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis alımı başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- MSÜ ÖSYM tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ TERCİH BİLGİLERİ 2023
- MSÜ kaç kişi girdi 2023? Bu yıl MSÜ kaç kişi alacak, kontenjanları sayısı nasıl? Milli Savunma Üniversitesi aday sayısı...
- MSÜ 2023 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI | Kadın, erkek, subay, astsubay, başarı sıralaması ile MSÜ taban puan kaç?