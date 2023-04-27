27 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na silahlı saldırı! İstanbul Valiliği'nden açıklama: 6 kişi yakalandı

Son dakika: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na silahlı saldırı! İstanbul Valiliği'nden açıklama: 6 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
ABONE OL
Son dakika: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu’na silahlı saldırı! İstanbul Valiliği’nden açıklama: 6 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişi yakalandı." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA