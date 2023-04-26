PKK elebaşı Sabri Ok itiraf etti: PKK ile İYİ Parti aynı yerde! İYİ Parti lideri Meral Akşener buna ne diyecek?
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala Kandil'den 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşlarından Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor.
Bu süreçte siyasi partiler destek arayışlarını sürdürürken, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in partisi HDP ile görüştü.
Görüşmenin ardından HDP, birkaç gün içinde aday çıkarmama kararı aldı ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini desteğini açıkladı.
Bu kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin şartlarını açık açık kabul ettiği netleşmiş oldu.
HDP'nin aldığı bu kararın ardından terör örgütü PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na yönelik destek mesajları gelmeye başladı. Son açıklama ise PKK elebaşı Sabri Ok'tan geldi.
"PKK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE"
Terör örgütü elebaşı Sabri Ok, örgütün medya organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu ifade etti. PKK elebaşı, "PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.
SKANDAL SÖZLER: HEP BERANER HAREKET EDİLMELİ
PKK elebaşı Sabri Ok, AK Parti'yi yenmek için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Terör örgütü elebaşı, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu. Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır."
KANDİL'İN ADAYI KILIÇDAROĞLU! PKK ELEBAŞLARINDAN DESTEK AÇIKLAMALARI...
Öte yandan, 12 Mart tarihinden itibaren PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimlerinden Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek açıklamalar geliyor.
İşte terör örgütünden gelen destek açıklamaları:
"İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
PKK elebaşlarından Bese Hozat ise terör örgütünün yayın organı Medya Haber'e yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik alçakça saldırılarda bulunurken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunan PKK elebaşı Hozat, "İç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu.
KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, PKK'nın kanalında küstah ifadelerle Kılıçdaroğlu'na desteğini açık etti.
Hozat "HDP'nin aday çıkarmamasını değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutumu biz destekliyoruz. Bu tutum da bu seçimlerin sonucunu çok doğrudan etkileyecektir, bu açıktır.
Bu mücadele büyütülecek. Böyle bir önemli süreçte seçime kadar özellikle şehirlerde eylemsizlik kararı aldık. Seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.
TERÖRİSTLERİN UMUDU KEMAL KILIÇDAROĞLU
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır. Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani" ifadelerini kullandı.
PKK elebaşı Mustafa Karasu: 6'lı Masa umut yarattı. Biz de seçimde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.
SAYEMİZDE ADAY OLDU
PKK üyesi olmak suçunda hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurtdışında firari olan eski Van İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser, Fransa'da yaptığı konuşmada "Herkes bilsin ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağlamıştır. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklenmeyeceği sürekli deklare edildi" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI DEĞİL, SİSTEM SEÇİLECEKTİR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu. Elebaşı, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.
ÖCALAN'IN SERBEST KALMASINI İSTEDİ: ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELMİŞTİR
Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu:
"Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."
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