Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve ilk yerli yeşil hidrojen tesisi kuruluyor
TEKNOFEST 2023, bu sene pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Yoğun bir ilginin yaşandığı, birçok projenin ve yarışmanın düzenleneceği TEKNOFEST 2023’te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla yarın Türkiye’nin ilk hidrojen vadisi ve ilk yerli yeşil hidrojen tesisinin kurulması için imzalar atılacak. İşte detaylar…
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla yarın TEKNOFEST'te, Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisinin kurulması için imzaların atılması bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, iklim değişikliğine karşı çözüm arayışına çok yönlü olarak devam ediyor.
TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR
Tüm dünya gibi Türkiye de hidrojene yöneliyor. Bu kapsamda "HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi İmza Töreni" ile iki önemli projede düğmeye basılacak.
Türkiye'de, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katılması planlanıyor.
Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen HYSouthMarmara, aynı zamanda Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi olma özelliği taşıyor. Ayrıca bu proje, Türkiye Çerçeve Programları tarihinde en yüksek Avrupa Birliği katkılı hibeye hak kazanarak bir ilke de imza atıyor.
Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi kapsamında ise Türkiye'nin en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi Bandırma Enerji Üssü'nde kurulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2023? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
- ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler?
- Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Kansere yakalanmıştı...
- Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 4 bölgede...
- Merkür Retrosu ne zaman başlayacak, bitecek? Merkür Retrosu hangi burçları etkileyecek? Boğa, Koç, Yengeç, Aslan...
- Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? MSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aile 8.bölüm tek parça izle! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak?
- Okullar ne zaman kapanacak 2022-2023? Okullarda yaz tatili ayın kaçında başlayacak?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- 1 haftada tığ gibi olabilirsiniz! Diyet yapmadan uykuda yağ yakın! Her gece yatmadan önce...
- Mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ayın kaçında maaş alacak?