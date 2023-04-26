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İstanbul’da birçok ilçede gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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İstanbul’da birçok ilçede gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı!

İstanbul’da İl Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Esenyurt, Ümraniye, Pendik ve Üsküdar’da eş zamanlı gerçekleşen operasyonlar ile 20 zanlı göz altına alındı. İşte detaylar…

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan ve "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

BİRÇOK İLÇEDE BÜYÜK OPERASYON YAPILDI!

Bu çerçevede Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Üsküdar, Ümraniye ve Pendik'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 20 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 29 bin 28 uyuşturucu hap, 23 sentetik ecza hapı, 5 kilo 370 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 360 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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