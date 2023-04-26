İstanbul’da birçok ilçede gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı!

BİRÇOK İLÇEDE BÜYÜK OPERASYON YAPILDI!

Bu çerçevede Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Üsküdar, Ümraniye ve Pendik'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 20 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 29 bin 28 uyuşturucu hap, 23 sentetik ecza hapı, 5 kilo 370 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 360 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.