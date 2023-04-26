Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni’nin 64. sayısını yayımlandı

"HÜRKUŞ İLK UÇUŞUNU 2013'TE GERÇEKLEŞTİRDİ"

Bültende, "TUSAŞ, 1974'te kuruldu ve şu ana kadar bir tane uçak havalandıramadı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973'te Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, ilk uçuşunu 29 Ağustos 2013 yılında gerçekleştirmiştir. 1 milyonun üstünde mühendislik saati ile 4 bin 800'den fazla tasarım dokümanı ve 7 bin 250 teknik resim ile dokümante edilen HÜRKUŞ'un rakiplerinden üstün olması sağlanmıştır. Yine TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı prototipi, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştirmiştir. TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak projesinde de çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir."

"Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hesabına AK Partili Maksut Serim tarafından 10 milyon lira bağışlandı." iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, "Sosyal medyada, Maksut Serim tarafından Muharrem İnce'ye 10 milyon liranın bağışlandığı iddiasıyla paylaşılan dekont görselinin montajla değiştirildiği görülmektedir. Orijinal dekontun 25 Haziran 2021 tarihli, gönderen ve alıcı isimlerin farklı olduğu ve 400 liralık bir para gönderme işlemine ait olduğu tespit edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bültende, "Türkiye'de saman sorunu var, saman dışarıdan geliyor" iddialarının da doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin saman üretimi yıllık 25 milyon ton olup hayvancılıkta 18 milyon ton saman tüketilmekte. Geri kalan miktar; kağıt endüstrisinde, mantar yetiştiriciliğinde ve hayvan altlığı olarak kullanılmakta. 2022'de 600 kilogram saman ithalatı gerçekleşmişken, 3 bin 532 ton ihracat yapılmıştır. Dolayısıyla ithal edilen miktarın üretim ve ihtiyaçla kıyaslanamayacak kadar küçük olduğu görülmekte. Ayrıca 2023 yılının ilk iki ayında saman ithalatı gerçekleşmemiş olup 184 ton saman ihracatı yapılmıştır."