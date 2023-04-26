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Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı tamamlandı! Bölge çekim merkezi olacak! Oktay'dan flaş açıklama: Çağ atlatacak

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı tamamlandı! Bölge çekim merkezi olacak! Oktay’dan flaş açıklama: Çağ atlatacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Millet Bahçesi, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi ve Yahşiyan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor. Yapımı tamamlanan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile bölgenin çağ atlayacağını vurgulayan Oktay, 'Biz söz verirsek yaparız.' dedi.

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