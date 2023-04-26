26 Nisan 2023, Çarşamba
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Kırıkkale’de toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan flaş açıklamalar: Çağ atlatacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Millet Bahçesi, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi ve Yahşiyan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Yapımı tamamlanan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile bölgenin çağ atlayacağını vurgulayan Oktay, “Biz söz verirsek yaparız.” dedi.