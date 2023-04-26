26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kırıkkale’de toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan flaş açıklamalar: Çağ atlatacak

Kırıkkale’de toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan flaş açıklamalar: Çağ atlatacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2023 14:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Millet Bahçesi, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi ve Yahşiyan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Yapımı tamamlanan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile bölgenin çağ atlayacağını vurgulayan Oktay, “Biz söz verirsek yaparız.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırıkkale’de toplu açılış töreni
Kırıkkale’de toplu açılış töreni
Avrupa’daki Türklerden Cumhur İttifakı’na destek
Avrupa’daki Türklerden Cumhur İttifakı’na destek
Yargıtay’dan kiracıları sevindiren karar!
Yargıtay’dan kiracıları sevindiren karar!
Havalimanında seçim sandıkları kuruldu!
Havalimanında seçim sandıkları kuruldu!
Tarım ve Orman Bakanı A Haber’de
Tarım ve Orman Bakanı A Haber'de
Seçime özel konteyner! İşte üretim merkezi
Seçime özel konteyner! İşte üretim merkezi
SAS Komandolarından nefes kesen mayın eğitimi
SAS Komandolarından nefes kesen mayın eğitimi
Başkan Erdoğan bir gün daha istirahat edecek
Başkan Erdoğan bir gün daha istirahat edecek
YSK Başkanı deprem bölgesine gidiyor
YSK Başkanı deprem bölgesine gidiyor
Başkan Erdoğan farkı! Asırlık değişim
Başkan Erdoğan farkı! Asırlık değişim
HDP’nin adayına terör gözaltısı
HDP’nin adayına terör gözaltısı
Bugün Sivas’ın bayramı
"Bugün Sivas’ın bayramı"
Daha Fazla Video Göster