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Son dakika | Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Son dakika | Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında

Diyarbakır' merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

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