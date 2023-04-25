Ankara-Sivas YHT yarın hizmete açılıyor! 4 ili doğrudan ilgilendiriyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

4 İLİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Ankara-Sivas YHT ile Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaş konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşacağı gibi bu hattın, kara yolları hatları ile birlikte Sivas'ın devamında Tokat, Erzincan, Malatya gibi şehirlerle de bağlantısı sağlanacak.

Dolaylı olarak bağlantılı İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Tokat ve Erzincan gibi iller düşünüldüğünde çok daha büyük bir kitleye hizmet edecek.

İLKLERE SAHNE OLACAK

Ankara-Sivas YHT ilklere de sahne olacak. Proje kapsamında toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgu yapıldı. Toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa edildi.