İstanbul Boğazı’nda selamlama uçuşu! Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gökyüzünde böyle süzüldü
27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST 2023 öncesi Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve Solo Türk uçağı, İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı. Uçuş sırasında zaman zaman yer değiştiren uçaklar yaklaşık bir saat içinde 3 sorti yaptı ardından da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
İstanbul'da saat 14.00 sularında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F16, F48 ve A400 M Tipi uçaklarla SoloTürk uçağı İstanbul Boğazı üzerinde uçtu.
Uçaklar, İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı uçuş sırasında önde yer alırken, diğer dört uçak ise, selamlama uçuşu sırasında arkada yer aldı.
Uçuş sırasında zaman zaman yer değiştiren uçaklar yaklaşık bir saat içinde 3 sorti yaptı ardından da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
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