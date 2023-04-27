TEKNOFEST 2023 nerede, nasıl gidilir? TEKNOFEST kaç gün sürecek, ücretsiz mi? Ulaşım bilgileri...

"TEKNOFEST 2023 nerede, nasıl gidilir?" sorusu sorgulanmaya başladı. TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali için geri sayım başlarken binlerce kişi araştırmalarına hız kazandırdı. Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki TEKNOFEST alanına nasıl gidilir, giriş ücretli mi? İşte, TEKNOFEST açılış, kapanış ve ziyaret saatleri.