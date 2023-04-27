TEKNOFEST 2023 nerede, nasıl gidilir? TEKNOFEST kaç gün sürecek, ücretsiz mi? Ulaşım bilgileri...
"TEKNOFEST 2023 saat kaçta açılıyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dünyanın en büyük Havacılık Festivali için geri sayım başlarken, birçok kişi festival hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, TEKNOFEST nasıl gidilir, giriş ücretli mi? TEKNOFEST 2023 nerede yapılacak? İşte, haberin detayları...
"TEKNOFEST 2023 nerede, nasıl gidilir?" sorusu sorgulanmaya başladı. TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali için geri sayım başlarken binlerce kişi araştırmalarına hız kazandırdı. Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki TEKNOFEST alanına nasıl gidilir, giriş ücretli mi? İşte, TEKNOFEST açılış, kapanış ve ziyaret saatleri.
TEKNOFEST 2023 NEREDE?
27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.
TEKNOFEST HANGİ GÜNLER?
27 Nisan 2023 Perşembe
28 Nisan 2023 Cuma
29 Nisan 2023 Cumartesi
30 Nisan 2023 Pazar
1 Mayıs 2023 Pazartesi
TEKNOFEST SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Teknofest saat 09.00'da açılmaktadır. 19.00'a kadar açık kalmaktadır.
TEKNOFEST BİLETLİ Mİ?
Teknofest biletlidir.
TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?
Teknofest giriş bileti ücretsizdir.
TEKNOFEST 2023 AÇILIŞ, KAPANIŞ VE ZİYARET SAATLERİ
Teknofest 09.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
TEKNOFEST ziyareti için internet üzerinden ziyaretçi kaydı açılması gerekmektedir.
TEKNOFEST NEDİR?
TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur.
TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.
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