ASELSAN TEKNOFEST 2023'te şov yapacak! Yeni sistemler sahne alacak

"TEKNOFEST 2023, GENÇLERİMİZİN KENDİLERİNİ İSPATLAYACAĞI ÖNEMLİ BİR PLATFORM"

Festivalde gençlerin fikirlerinden yararlanma imkanı bulacaklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Festival sayesinde kendini bilime ve teknolojiye adayan, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizle, daha büyük hedeflere koşacağız. Bizler de Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN ailesi olarak, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlerimizle buluşmanın gururunu yaşayacağız. Türkiye'nin geleceğine hazırlanırken, gençlerimizin dünya çapında ses getirecek proje ve fikirlerinin de TEKNOFEST'ten çıkacağına inanıyoruz. Bu nedenle festivali, gençlerimizin kendilerini ispatlayacağı önemli bir platform olarak düşünüyoruz. Tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı yeni teknolojilerimizin sergileneceği TEKNOFEST alanındaki milli heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. TEKNOFEST'te ASELSAN mühendislerinin geliştirdiği sistemlerimizle hem Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünün coşkusunu yaşayacağız hem de ileri teknolojimizle yarınlarımıza kapı aralayacağız. Yerli ve milli teknolojinin göz bebeği olan ASELSAN'ımız ülkemizin bağımsız savunma teknolojilerinin öncüsü olmaya devam edecek."