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ASELSAN TEKNOFEST 2023'te şov yapacak! Yeni sistemler sahne alacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023'ün katılımcıları arasında ASELSAN'da yer alıyor. ASELSAN, askeri elektronik sanayi üzerinde yapılacak yeni projelerini TEKNOFEST 2023'de tanıtmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 16:32
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ASELSAN, TEKNOFEST 2023’ün katılımcıları arasında yer alacak! ASELSAN yeni sistemlerini tanıtıyor!

ASELSAN, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023'ün katılımcılarından olacak. ASELSAN, bu yıl yerli imkanlarla geliştirilen 20'ye yakın sistemi sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, festivalde 200 metrekarelik Tekno Macera Platformu ile 200 metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalde, ASELSAN'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi "Tekno Macera" da çocuklarla buluşturulacak. Platforma ayrılan alanda 9-12 yaş arasındaki çocuklara özel olarak hazırlanan uzay temalı 5 farklı deneyim alanı oluşturulacak. 5 gün sürecek festivalde Türkiye'nin dört bir yanından TEKNOFEST heyecanına ortak olan genç beyinler arasında kıyasıya yarışmalar düzenlenecek.

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ASELSAN, TEKNOFEST 2023’ün katılımcıları arasında yer alacak! ASELSAN yeni sistemlerini tanıtıyor!

TEKNOFEST 2023'TE GENÇLER KIYASIYA BİR REKABET İÇERİSİNE GİRECEK!

TEKNOFEST 2023'te ASELSAN, bilime ve teknolojiye meraklı gençleri İnsansız Su Altı Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zeka yarışmaları ile buluşturacak.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması", 36 finalist takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması da 26-29 Nisan'da İstanbul Teknik Üniversitesi havuzunda 40 finalist takımın katılımıyla yapılacak. Toplam 1401 başvurunun olduğu yarışmada takımlar tasarım, kritik tasarım ve su altında görev gösterimi videosu aşamalarını geçerek finalist olmaya hak kazanacak. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, 2019 yılından itibaren ASELSAN öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

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ASELSAN, TEKNOFEST 2023’ün katılımcıları arasında yer alacak! ASELSAN yeni sistemlerini tanıtıyor!

BOMBA İMHA ROBOTU VE İNSANSIZ KARA ARACI GİBİ BİRÇOK YENİLİKÇİ SİSTEM TANITILACAK!

ASELSAN standında yerli imkanlarla geliştirilen 20'ye yakın sistem sergilenecek. Gençler, ASELSAN'ın ASLAN insansız kara aracı, ERTUĞRUL bomba imha robotu, AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi, İHASAVAR Anti-Drone RF Jammer ve Akıncı İHA 45 cm SatCom Anten gibi yerli ve milli ürünlerini deneyimleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin, gençlerin ve çocukların heyecanına ortak olmak için festivalde bulunacağını ifade etti.

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ASELSAN, TEKNOFEST 2023’ün katılımcıları arasında yer alacak! ASELSAN yeni sistemlerini tanıtıyor!

"TEKNOFEST 2023, GENÇLERİMİZİN KENDİLERİNİ İSPATLAYACAĞI ÖNEMLİ BİR PLATFORM"

Festivalde gençlerin fikirlerinden yararlanma imkanı bulacaklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Festival sayesinde kendini bilime ve teknolojiye adayan, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizle, daha büyük hedeflere koşacağız. Bizler de Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN ailesi olarak, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlerimizle buluşmanın gururunu yaşayacağız. Türkiye'nin geleceğine hazırlanırken, gençlerimizin dünya çapında ses getirecek proje ve fikirlerinin de TEKNOFEST'ten çıkacağına inanıyoruz. Bu nedenle festivali, gençlerimizin kendilerini ispatlayacağı önemli bir platform olarak düşünüyoruz. Tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı yeni teknolojilerimizin sergileneceği TEKNOFEST alanındaki milli heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. TEKNOFEST'te ASELSAN mühendislerinin geliştirdiği sistemlerimizle hem Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünün coşkusunu yaşayacağız hem de ileri teknolojimizle yarınlarımıza kapı aralayacağız. Yerli ve milli teknolojinin göz bebeği olan ASELSAN'ımız ülkemizin bağımsız savunma teknolojilerinin öncüsü olmaya devam edecek."