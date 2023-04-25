Esenyurt’ta köpeğe çarpmak istemeyen sürücü yol kenarında bekleyenleri canından etti!
Esenyurt’un Doğan Araslu Bulvarı’nda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından gerçekleşen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca hem köpeğe hem de yol kenarında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi ölürken, 2 kişi de yararlandı. İşte detaylar…
23 Nisan Pazar Günü Esenyurt'un Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana gelen kaza sonucunda edinilen bilgiye göre, Berat Kaya yönetimindeki 34 DTS 552 plakalı otomobil aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hem köpeğe hem de yol kenarında bekleyenlere çarptı.
KÖPEĞE VE YOL KENARINDAKİLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI
Kazaın gerçekleşmesinin ardından otomobil, çevredeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gökhan Dinmezsu, Mustafa Güneş ve sürücü Berat Kaya ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı olarak hastaneye götürülen Mustafa Güneş (62) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaya ise tedavisinin ardından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil köpeğe ve yol kenarında bekleyenlere çarptığı görülüyor. Çevredekiler ise yaralıların yardımına koşuyor.
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