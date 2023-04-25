Esenyurt’ta köpeğe çarpmak istemeyen sürücü yol kenarında bekleyenleri canından etti!

KÖPEĞE VE YOL KENARINDAKİLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazaın gerçekleşmesinin ardından otomobil, çevredeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gökhan Dinmezsu, Mustafa Güneş ve sürücü Berat Kaya ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı olarak hastaneye götürülen Mustafa Güneş (62) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.