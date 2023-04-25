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Başkan Erdoğan'dan Gençlik İçin Hemen Şimdi programında önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Başkan Erdoğan’dan Gençlik İçin Hemen Şimdi programında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Gençlik İçin Hemen Şimdi" programında önemli açıklamalarda bulunuyor...

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