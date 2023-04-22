23 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oyları artışa geçti

Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oyları artışa geçti

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala son anket sonucu paylaşıldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de son anket verilerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti ise milletvekili seçimlerinde açık ara öndeyken Cumhur İttifakı da yüzde 50'yi aşıyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2023 23:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 00:05
  • 1
  • 17
Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin oyları artışa geçti

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kalırken, anket şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Areda Survey şirketi tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin oyları artışa geçti

Ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine fark attı. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları....

  • 3
  • 17
Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin oyları artışa geçti

Areda Survey şirketinin 15-20 Nisan 2023 tarihleri arasında 17 bin 400 kişi ile yapılan seçim anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat, yapılan son anketi A Haber ekranlarında paylaştı ve değerlendirdi.

  • 4
  • 17
Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin oyları artışa geçti

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 51,4 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

  • 5
  • 17
Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin oyları artışa geçti

Ankette Muharrem İnce, yüzde 4,6, Sinan Oğan ise yüzde 2,2 oranında oy aldı.