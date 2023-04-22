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Seçime 21 gün kala son anket paylaşıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oyları artışa geçti
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala son anket sonucu paylaşıldı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de son anket verilerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti ise milletvekili seçimlerinde açık ara öndeyken Cumhur İttifakı da yüzde 50'yi aşıyor.
Giriş Tarihi: 22.04.2023 23:29Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 00:05