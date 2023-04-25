CHP medyasında panik hakim! Umutlar sönüyor itiraflar geliyor! Rakı reklamından medet umar hale geldiler

"SAHADA FARKLI SONUÇLAR GÖREBİLİRİZ"

Yayına konuk alınan Siyaset Bilimci Ali Çarkoğlu, "AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla" ifadelerini kullandı. "Kılıçdaroğlu dip dalgayla geliyor" dedirtmeye çalışan CHP yandaşları büyük hüsrana uğradı.



Çarkoğlu, "Millet İttifakı'nın kampanyası dinamik değil, sahada farklı bir sonuç görebiliriz" ifadelerini de kullandı.

SEMBOL PROJELER SONRASI İSMAİL SAYMAZ'DAN DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Gelişme üzerine paniğe kapılan İsmail Saymaz, "Davutoğlu 2-3 yıl önce "selamımla Anadolu'yu ayağa kaldırırım" demişti. Vakti gelmedi mi? Artık bir selamınızı verin Anadolu ayağa kalksın. AK Parti su an TCG Anadolu'yu dolaştırıyor. İktidar propaganda makinesinin bir ayağına TCG Anadolu'yu koymuş, bir ayağına Togg'u koymuş, bir ayağına Altay Tankı'nı öbürüne İHA'yı ve SİHA'yı koymuş" dedi.

Bu gelişmeler yaşanırken Gazeteci Cüneyt Özdemir de yaptığı çıkışta AK Parti'nin anketlerde birinci sırada olduğunu ifade etti.