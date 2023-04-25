CHP medyasında panik hakim! Umutlar sönüyor itiraflar geliyor! Rakı reklamından medet umar hale geldiler
Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken yedili koalisyon ve medyasında da ümitsizlik giderek artıyor. CHP medyasından Sözcü TV 'dip dalga' vurgusu yaparken konuk olan siyaset bilimcinin AK Parti'ye desteğin sürdüğünü bildirip "Sahada farklı bir sonuç görebiliriz" ifadelerini kullanması stüdyoda yüzlerin düşmesine neden oldu. Diğer yandan İsmail Saymaz AK Parti'nin sembol projelerine dikkat çekerken Davutoğlu'na da göndermede bulundu. Son olarak topa giren Gazeteci Cüneyt Özdemir yaptığı açıklamada "Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun önünde, AK Parti hala birinci parti" ifadelerini kullandı. Diğer yandan yedili koalisyon rakı reklamına umut bağlayarak kendileri açısından anketlerdeki son durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi. İşte detaylar...
Seçimlere artık 19 gün kalırken Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine yürüyor. Cumhur İttifakı'nda aday Recep Tayyip Erdoğan olurken, HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
BAY KEMAL'DEN KANDİL'E SELAM
HDPKK'nın da desteği için bebek katili Öcalan'a özgürlük çağrılarını ve özerklik taleplerini görmezden gelen yedili koalisyona Kılıçdaroğlu ""Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek Kandil'e de selam göndermişti.
DİP DALGA GELİYOR
Anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ipi göğüslediğini gören fondaşlar şimdi de 'dip dalga' şokuyla sarsıldı. Bu durumun en somut örneği CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de kayıtlara geçti.
"SAHADA FARKLI SONUÇLAR GÖREBİLİRİZ"
Yayına konuk alınan Siyaset Bilimci Ali Çarkoğlu, "AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla" ifadelerini kullandı. "Kılıçdaroğlu dip dalgayla geliyor" dedirtmeye çalışan CHP yandaşları büyük hüsrana uğradı.
Çarkoğlu, "Millet İttifakı'nın kampanyası dinamik değil, sahada farklı bir sonuç görebiliriz" ifadelerini de kullandı.
SEMBOL PROJELER SONRASI İSMAİL SAYMAZ'DAN DAVUTOĞLU'NA TEPKİ
Gelişme üzerine paniğe kapılan İsmail Saymaz, "Davutoğlu 2-3 yıl önce "selamımla Anadolu'yu ayağa kaldırırım" demişti. Vakti gelmedi mi? Artık bir selamınızı verin Anadolu ayağa kalksın. AK Parti su an TCG Anadolu'yu dolaştırıyor. İktidar propaganda makinesinin bir ayağına TCG Anadolu'yu koymuş, bir ayağına Togg'u koymuş, bir ayağına Altay Tankı'nı öbürüne İHA'yı ve SİHA'yı koymuş" dedi.
Bu gelişmeler yaşanırken Gazeteci Cüneyt Özdemir de yaptığı çıkışta AK Parti'nin anketlerde birinci sırada olduğunu ifade etti.
"ERDOĞAN TÜM ANKETLERDE ÖNDE"
Bütün araştırmalarda AK Parti'nin birinci çıktığının altını çizen Özdemir, "Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek var. Millet ittifakında bu gerçeği görmek istemiyor. AK Parti hala Türkiye'nin 1'nci partisi" açıklamasını yaptı.
TEK UMUTLARI RAKI
Paniğe kapılan 7'li ve türevleri rakı reklamına bel bağlayacak kadar düştü. İngiliz Diageo grubuna ait Yeni Rakı firması, seçim göndermeli olarak yayınladığı reklamında "O gün geldiğinde…" temasını kullandı.
Söz konusu reklamda; Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybedip Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde rakı sofralarında sevinç çığlıkları atılacağı mesajının verildiği belirtildi.
FONDAŞLAR REKLAMI SAHİPLENDİ
Reklam filmine tepki gösteren sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcı, seçime sayılı günler kala böyle bir videonun paylaşılmasının manidar olduğunu vurguladı.
Filmi sahiplenen muhalefet medyası, Yeni Rakı'nın klibinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik imalar içerdiğini yazdı.
"ERDOĞAN'I YENMEK HALA İMKANSIZ..."
Öte yandan Batı medyasının da gözü kulağı 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimlerde...
Bir yandan Kılıçdaroğlu'nu gazlayıp, yol gösterirken bir yandan da Başkan Erdoğan'ın karşısında hiç şansı olmadığının farkında olan Batı medyasından yeni bir seçim raporu geldi.
The Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit tarafından yayınlanan raporda Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı yenmesinin çok zor olduğu ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! Yeni rolü çok konuşulacak! İşte o isim...
- 8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...
- Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 yılı Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
- Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak, bir hafta ücretsiz mi? Ankara Sivas arası kaç dakika olacak?
- TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2023 bu yıl ne zaman, nerede yapılacak? Ziyaret saatleri...
- Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
- Üstün fedakarlık madalyası nedir? Devlet üstün fedakarlık madalyası kimlere verilir?
- Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz kararı ne olur?
- Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başladı mı? Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası ne zaman?
- Erzurum deprem son dakika! 25 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...