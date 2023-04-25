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Bakan Mahmut Özer duyurdu: MEB öğretmenlerin mesleki gelişimleri için katkıda bulunacak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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Bakan Mahmut Özer duyurdu: MEB öğretmenlerin mesleki gelişimleri için katkıda bulunacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmi olarak yaptığı yazılı açıklamada, 15-20 Nisan'daki ara tatil mesleki çalışma döneminde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden verilen eğitimlerin yoğun gelen talep üzerine 30 Nisan’a kadar yeniden erişime açıldığını duyurdu. Bakan Özer: "Öğretmenlerimizin 6 günlük ara tatil mesleki çalışma döneminde ÖBA üzerinden yaklaşık 8 milyon saat eğitime katıldı." dedi. İşte detaylar...

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