Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...

"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin yeni öğretmen ataması için süreç merak ediliyor. Bu süreçte 20 bin alım için başvurular alındı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2-6 Mayıs tarihlerinde tercihler yapılacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 45 BİN sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç sayfası...