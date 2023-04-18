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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...

"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin yeni öğretmen ataması için süreç merak ediliyor. Bu süreçte 20 bin alım için başvurular alındı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2-6 Mayıs tarihlerinde tercihler yapılacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 45 BİN sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç sayfası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:43
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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı içerisinde 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Öğretmen atama başvuruları sonrasında gözler gelecek son dakika sonuç açıklamasına çevrildi. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama ekranı!

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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...

MEB ATAMA TAKVİMİ 2023

7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar 16 Nisan'da sona erecek. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgula! 18 Nisan e- Devlet sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat listesi! ilkatama.meb.gov.tr...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.