Öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama mülakatları ne zaman açıklanır?
"Öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Adayların özgüven ve ikna kabiliyetlerinin yanı sıra, iletişim becerileri, eğitimcilik nitelikleri gibi çok sayıda unsur da göz önünde bulunduruldu. Peki, öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama mülakatları ne zaman açıklanır?
"Öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama mülakatları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamaları mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 17 Nisan 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama mülakatları ne zaman açıklanır?
ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da sona erdi.
45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.
MEB ATAMA TAKVİMİ
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
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