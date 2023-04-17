"Öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama mülakatları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamaları mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 17 Nisan 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama mülakatları ne zaman açıklanır?