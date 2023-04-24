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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Manisa mitinginde kritik açıklamalar

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Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Manisa mitinginde kritik açıklamalar

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde konuşuyor.

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