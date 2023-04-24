65 kişinin dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Aralarında Nimetullah Erdoğmuş ve Ümit Özdağ da var

24 Nisan 2023, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL'ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!
- Bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı? Yaz tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
- Evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor? Yeni evlenecekler...
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 24 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler
- Şu an, bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak? Ücretsiz fatura...
- Ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi, kimleri kapsıyor? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
- Bağ-Kur affı, 3600 ve 5000 gün primle emeklilik var mı? Kademeli emeklilik şartları neler, kimler olabilecek? Kadın - erkek Bağkur...
- PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı ne zaman açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...
- Mayıs ayı askerlik celp tarihleri açıklandı mı? Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- 2023 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK,TÜFE Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?