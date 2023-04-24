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65 kişinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Nimetullah Erdoğmuş ve Ümit Özdağ da var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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65 kişinin dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Aralarında Nimetullah Erdoğmuş ve Ümit Özdağ da var

Son dakika haberine göre aralarında HDP'li Meclis başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.

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