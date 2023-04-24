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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan tehdit: 14 Mayıs'tan sonra kendisi gelip konuşacak

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’tan tehdit: 14 Mayıs’tan sonra kendisi gelip konuşacak

Artık seçimlere çok az bir süre kalırken Kılıçdaroğlu'nun özgürlük vadettiği terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a ilişkin konuşan eşi Başak Demirtaş yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın 14 Mayıs'tan sonra serbest bırakılacağını söyledi. Demirtaş, 14 Mayıs'ta hesap sorma günü olacağını söylerken, Selahattin Demirtaş'ın serbest kaldıktan sonra gelip konuşma yapacağını ifade etti. İşte detaylar...

Türkiye seçimlere doğru adım adım ilerlerken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakmaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrası özellikle Kandil'den Bay Kemal'e yönelik çok sayıda destek açıklaması gelirken CHP'li isimler de teröristbaşı Öcalan'a özgürlük ve özerklik vaatlerini sıralamaya devam ediyor.

Diğer yandan kayyumlara da son verileceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'a yönelik de özgürlük vaadi vermekten geri kalmadı.

"BANA OY VERECEKSİNİZ"

Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.

UMUTLARI KILIÇDAROĞLU

"PKK terör örgütü değildir" ve "Kürdistan kurulacak" sözleri ile de bilinen Demirtaş, bir dönem özellikle muhalif medya organları tarafından "demokrasi kahramanı" ilan edilmeye çalışılmıştı. Edirne'de tutuklu bulunan ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş, demir parmaklıklardan kurtulabilmek için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı.

CHP lideri daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞAK DEMİRTAŞ: 14 MAYIS'TAN SONRA SERBEST KALACAK

HDP'nin Hakkari'deki mitinginde konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 14 Mayıs'tan sonra Demirtaş'ın serbest kalacağını söyledi.

"GELİP KENDİSİ KONUŞACAK"

Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş'ın cezevinden gönderdiği mektubu okuyan Başak Demirtaş, "Ben inanıyorum ki Selahattin'in Hakkari'de okunan son mesajı olacak. 14 Mayıs günü seçim zaferi kazanacağız ve o buraya gelip kendisi konuşacak." ifadelerini kullandı.

"14 MAYIS'TA HESAP SORMA GÜNÜ GELİYOR"

14 Mayıs seçimleri için hesap sorma tehdidinde bulunan Demirtaş, "Artık bize yaşatılanlar için hesap sorma zamanı geliyor. 14 Mayıs'ta hesap sorma günü geliyor. Bütün zindanların kapılarını açacak olan sizlersiniz." dedi.

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