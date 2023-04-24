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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması

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Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Sudan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, otobüslerle yola çıkan bin 490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, 850 kişinin ise halen yolda olduğunu duyurdu.

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