Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren TİP’ten skandal “soykırım” paylaşımı

Ancak Türkiye'de de bu oyuna bazı siyasi odaklar alet olmakta. İşte o partilerden TİP, Ermenilere arka çıkan bir paylaşımda bulundu.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seçimlerde yüksek perdeden destek veren TİP'in bu paylaşımı büyük tepkiye neden oldu.