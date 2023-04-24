Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren TİP’ten skandal “soykırım” paylaşımı
14 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı ve 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile de ittifak kuran Türkiye İşçi Partisi (TİP) her sene ısıtılıp ısıtılıp gündeme konan sözde Ermeni soykırımını savunan bir paylaşımda bulundu. TİP’in sosyal medya platformlarından "1915'i unutmayacağız" başlığı ile servise konan skandal büyük tepki topladı.
Ancak Türkiye'de de bu oyuna bazı siyasi odaklar alet olmakta. İşte o partilerden TİP, Ermenilere arka çıkan bir paylaşımda bulundu.
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seçimlerde yüksek perdeden destek veren TİP'in bu paylaşımı büyük tepkiye neden oldu.
TİP'İN SKANDAL PAYLAŞIM
"1915'i unutmayacağız" başlığı ile TİP'ten gelen skandal paylaşımda, "Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız." cümleleri yer aldı.
İSMİNİN BAŞINDA TÜRKİYE İBARESİ YER ALAN TİP'E BÜYÜK TEPKİ
Ermenilerin Osmanlı döneminde Türk vatandaşlarına yaptığı zulümümleri görmezden gelen TİP'in bu provokatif adımına toplumun her kesiminden büyük tepki yağdı.
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI
"Siz ne ayaksınız? Kimin ayaklarısınız? Ya da hangi kliklerin ayaklarını yıkıyorsunuz? Ayaktakımı mısınız?"
"TÜRK OLAMADINIZ"
"Karnı deşilen hamile kadınlardan da ar etmediniz değil mi?, Her şey oldunuz da sadece Türk olamadınız!"
"SOL GAVUR DOĞDU! GAVUR SÜRÜYOR!"
"Türk solu nedense daima bu ülkeye düşman. Sürekli ve her düşmanla işbirliği onlara yakın durma ve yalakalanma ve yanaşmalıktan bir türlü kurtulamıyor. Sol gavur doğdu, gavur sürüyor!"
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