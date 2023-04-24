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Baraj altındayız diyen İYİ Partili Aytun Çıray'dan yeni itiraf: Oylarımız çok düştü toparlayamıyoruz

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Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Baraj altındayız diyen İYİ Partili Aytun Çıray’dan yeni itiraf: Oylarımız çok düştü toparlayamıyoruz

Yedili koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sürece Meral Akşener'in masadan kalkarak saatler sonra geri dönmesi damga vururken o dönemde İYİ Partili Aytun Çıray yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin oylarının baraj altına indiğini ifade etmişti. Çıray bugün kendisine sorular "Anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna "Çok düştük toparlayamıyoruz" yanıtını verdi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise Çıray'ı hedef alarak "En başından beri sadece problem oldun" ifadelerini kullandı. Çıray ise kendisinin ne olacağı belli olmayan bir partiye geldiğini söylemesinin ardından şehit abisine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı hedef aldı. İşte detaylar...

Yedili koalisyonda HDP ve PKK'nın da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklandığı sürece giden yola, Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler sonra geri dönmesi damga vurdu.

SURATINDAKİ ÜZGÜN İFADE DİKKAT ÇEKTİ

Akşener "İmamoğlu ve Yavaş da Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" talebi sonrası masaya geri dönmeyi kabul ederken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada suratındaki üzgün ifade kameralara yansımıştı.

IŞIK YANSIMIŞ DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Akşener ise bu görüntüleri "ışık yansımış" diyerek geçiştirmeye çalışırken, o dönemde İYİ Parti'de çok sayıda istifa haberleri de gelmişti.

Hatta CHP destekçisi Nevşin Mengü yaptığı açıklamada İYİ Parti oylarının yüzde 8 bandına düştüğünü ifade etmişti.

İYİ PARTİLİ ÇIRAY: BARAJ ALTINDAYIZ

İYİ Parti oylarında yaşanan erime gün yüzüne çıkarken bu konuda İYİ Partili Aytun Çıray'dan bir itiraf geldi. Çıray yaptığı paylaşımda "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"OYLARIMIZ ÇOK DÜŞTÜ TOPARLAYAMIYORUZ"

Artık seçime sayılı günler kalırken İYİ Partili Aytun Çıray yine yaptığı paylaşımda İYİ Parti'nin oylarının çok düştüğünü ve toparlayamadıklarını ifade etti.

Çıray kendisine sorulan "Aytun Bey masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" soruya "Çok düştük toparlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞINDAN BERİ SADECE PROBLEM OLDUN"

Çıray'ın bu sözleri İYİ Parti içinde rahatsızlık yaratırken İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu yaptığı açıklamalarda Çıray'a yüklendi.

"DYP'de siyaset yaptın DYP'li, ANAP'ta siyaset yaptın ANAP'lı, CHP'de siyaset yaptın CHP'li hiç olmadın." diyerek Çıray'a yüklenen Dervişoğlu "İYİ Parti'de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun." ifadelerini kullandı.

"NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN BİR PARTİYE GELDİM"

Çıray ise yaptığı paylaşımda "Ne olacağı belli olmayan bir partiye milletvekili olarak pazarlıksız geldim. Ne vefasızmışsınız ki 5 yıldır verdiğim emekler yerine yanlışları savunuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

KÜFÜR VE HAKARET DOLU SÖZLER

Bombardımanına devam eden Çıray kendisine sorular "Kime hizmet ediyorsunuz?" sorusuna "Aşağıdaki adaya mı hizmet edeyim?" diyerek İYİ Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Mustafa Gürban'ın küfür ve hakaret dolu sözlerini paylaştı.

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT AİLESİNİ KÜFRÜNÜ ELEŞTİRDİ

Diğer yandan şehit abisine küfrederek büyük bir saygısızlık yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a da göndermede bulunan Aytun Çıray "Diyelim ki bir Y... partisi milletvekili cinseyetçi bir küfür etti. "Bacı.. .....m" dedi. Ne yaparsınız?" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÇÖKÜŞÜ 8 MADDEDE SIRALADI

Çıray, anketlerde yüzde 17'leri gören İYİ Parti'nin oylarınının neden erdiğini 8 maddede sıraladı. Çıray'a göre İYİ Parti'deki büyük çöküşün nedenleri şöyle:

Afyon olayı

Merkez parti olup olmama konusunda zigzaglar

Ömer'in yolu

Lideri kadın olan bir partide "bacıya" küfür

Masa süreçlerinin yönetilememesi

Asla masadan kalkmam deyip kalkmak

Derin güven kaybı

Liste felâketi

İYİ Parti’nin maskesi düştü!
İYİ Parti: Oylarımız baraj altında

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