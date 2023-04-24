Baraj altındayız diyen İYİ Partili Aytun Çıray’dan yeni itiraf: Oylarımız çok düştü toparlayamıyoruz

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT AİLESİNİ KÜFRÜNÜ ELEŞTİRDİ

Diğer yandan şehit abisine küfrederek büyük bir saygısızlık yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a da göndermede bulunan Aytun Çıray "Diyelim ki bir Y... partisi milletvekili cinseyetçi bir küfür etti. "Bacı.. .....m" dedi. Ne yaparsınız?" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÇÖKÜŞÜ 8 MADDEDE SIRALADI

Çıray, anketlerde yüzde 17'leri gören İYİ Parti'nin oylarınının neden erdiğini 8 maddede sıraladı. Çıray'a göre İYİ Parti'deki büyük çöküşün nedenleri şöyle:

Afyon olayı

Merkez parti olup olmama konusunda zigzaglar

Ömer'in yolu

Lideri kadın olan bir partide "bacıya" küfür

Masa süreçlerinin yönetilememesi

Asla masadan kalkmam deyip kalkmak

Derin güven kaybı

Liste felâketi