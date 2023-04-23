Başkan Erdoğan 23 Nisan’da depremzede çocukları ağırladı! İstanbul’da önemli açıklamalar

GERİDE BIRAKTIKLARI EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Başkan Erdoğan çocuklarla yaptığı konuşmasında, "Ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı'yla taçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce beraberce boğazdan uğurladığımız Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevindirdi. Elbette hayatın akışı içinde başarılar ve kazanımlar kadar afetler ve ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Geçtiğimiz şubat ayında yaşadığımız deprem felaketlerinde işte böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı. Sizlerin de içinde bu depremlerde yakınlarını, tanıdıklarını kaybedenler var. Ebedi aleme göç eden bu kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz, depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz. Nitekim dün, Kahramanmaraş'taydım, Nurdağı'ndaydım. Nurdağı'nda köy evlerinin teslimatını yaptık. Kahramanmaraş'ta da yine aynı şekilde depremzedelerimizle bir araya geldik. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

KENDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİREREK GÜÇLENDİRMENİZİ İSTİYORUM

Başkan Erdoğan, "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, özellikle birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sarılarak geride bıraktı. Allah'ın izniyle 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz. Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde milletimizin tüm çocuklarını gözlerinden öpüyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, "Aramızdaki depremzede yavrularımız onların kabul töreninde hepsinin gözlerinden öpüyorum. Annelerine, babalarına, selamlar, derslerinde başarılar diliyorum. Ülke yönetiminde de muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.