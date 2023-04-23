Başkan Erdoğan 23 Nisan'da depremzede çocukları ağırladı! İstanbul'da önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul'da depremzede çocukları ağırladı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparken "Çocuklarımızı hayalleri ile buluşturmak için 21 yıldır gece gündüz çalıştık." dedi. Başkan Erdoğan'ın ardından çocuklardan oluşan kabine üyeleri konuşmalarını yaptı. Başkan Erdoğan'ın, bakanlığını unutan çocuklardan birine verdiği yanıt ise güldürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle depremzede çocuklarla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Çocukların bayramını kutlayan Başkan Erdoğan, "Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, deprem bölgesinden gelerek İstanbul'da eğitim öğretim hayatına devam eden çocukları kabul etti. Kabul sırasında Başkan Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti. Misafirleriyle tek tek selamlaşan Erdoğan ve öğrenciler temsili kabine toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ise Hatay Kırıkhan'dan gelerek İstanbul'da öğrencilik hayatına devam eden 5'nci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Akif Uçar'a başkanlık görevini bıraktı. Başkan Erdoğan, diğer öğrencilerden de bakan olduklarında neler yapabileceklerini ve önerilerini dinledi.
GERİDE BIRAKTIKLARI EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Başkan Erdoğan çocuklarla yaptığı konuşmasında, "Ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı'yla taçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce beraberce boğazdan uğurladığımız Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevindirdi. Elbette hayatın akışı içinde başarılar ve kazanımlar kadar afetler ve ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Geçtiğimiz şubat ayında yaşadığımız deprem felaketlerinde işte böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı. Sizlerin de içinde bu depremlerde yakınlarını, tanıdıklarını kaybedenler var. Ebedi aleme göç eden bu kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz, depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz. Nitekim dün, Kahramanmaraş'taydım, Nurdağı'ndaydım. Nurdağı'nda köy evlerinin teslimatını yaptık. Kahramanmaraş'ta da yine aynı şekilde depremzedelerimizle bir araya geldik. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.
KENDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİREREK GÜÇLENDİRMENİZİ İSTİYORUM
Başkan Erdoğan, "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, özellikle birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sarılarak geride bıraktı. Allah'ın izniyle 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz. Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde milletimizin tüm çocuklarını gözlerinden öpüyorum" dedi.
Başkan Erdoğan, "Aramızdaki depremzede yavrularımız onların kabul töreninde hepsinin gözlerinden öpüyorum. Annelerine, babalarına, selamlar, derslerinde başarılar diliyorum. Ülke yönetiminde de muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.
BİZİ HİÇBİR ZAMAN ALÇAKTA BIRAKMADI
Başkan Erdoğan öğrencilerle yaptığı temsili kabine toplantısında, başkanlık görevini 5'nci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Akif Uçar'a bıraktı.
Uçar, Cumhurbaşkanı olduğunda yapacaklarını şöyle ifade etti: "Eğer ben Cumhurbaşkanımızın yerinde olsaydım, yani Cumhurbaşkanımız gibi bir sürü yapılar yapardım. O milletimize çok sahip çıktı, bizi hiçbir zaman alçakta bırakmadı. Böyle yaptığı için teşekkür ediyorum. Öbürü ise ben depremi yaşadığım için evleri çok hızlı yaptırırdım. Başka fikirlerim de var. Uzay çalışmalarına ağırlık vereceğim, otonom araçların çeşidini ve sayısını artıracağım. Akıllı yolların sayısını çoğaltıp, trafik kazalarının azalmasını sağlayacağım. Tıp alanında çalışmaları ağırlık verip kanserin ilaçlarının bulunmasını sağlayacağım"
TOGG İÇİN PİL FABRİKASINI YAPIYORUZ
Başkan olduğunda yapabileceklerini söyleyen bir başka öğrenci de, TCG Anadolu'nun seri üretime geçirebileceğini söyledi. Buna karşılık Başkan Erdoğan, "TCG Anadolu'yu İspanyollarla beraber yaptık, şimdi onun bir büyüğünü yapacağız. Seri üretime geçmek bunlarda öyle kolay değil. Yanınıza mutlaka güçlü bir ortak alacaksınız, onlarla beraber bunun yapımına geçeceksiniz. Mesela bu bizim 5 yılımızı aldı. Aynı şeyi denizaltılarda da yaşıyoruz. Onlarda da yanımıza ortaklar alarak yapıyoruz. Bunun büyüğünü yapalım, inşallah gerisi gelir" diye konuştu. Togg'un da bataryasında dışa bağımlılık olduğunu, bunun için fabrika açabileceğini söyleyen öğrenciye Başkan Erdoğan, "Pil fabrikasını şu andaki fabrikanın bünyesinde, yeni bir fabrikaya başladık. Orada, pil, batarya, o fabrikayı yapıyoruz" yanıtını verdi.
Enerji Bakanlığı koltuğunda oturan öğrenciye de Erdoğan, "Sayın bakanım, bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor, onları ne yapacağız" diye sordu. "Nasıl yani?" yanıtının ardından Erdoğan, "Biz gazı bulduk diyoruz, onlar diyor ki nerede? Karadeniz'de. Nerede? Filyos'ta? Onlara sormak lazım, haritada bize Filyos'u gösterin ey muhalefet. Bilmezler, nerede Filyos, Zonguldak'ta" dedi.
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