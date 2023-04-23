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Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışına heyet gönderecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışına heyet gönderecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacağı Avrupa'daki bazı temsilciliklere heyet gönderecek.

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