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Türkiye gelişir CHP değişmez! 1 dakikada istemezükçüler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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Türkiye gelişir CHP değişmez! 1 dakikada istemezükçüler...

Türkiye'ye çağ atlatan her projeye karşı çıkan istemezükçüler 1 dakikada özetlendi. Vatan Caddesi'nden Keban Barajı'na Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapımına kadar geçmişte her projeye karşı çıkan CHP zihinetinin özetlendiği videoyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye gelişir CHP değişmez" ifadeleriyle paylaştı.

İstemezükçü CHP zihniyeti 1 dakikalık video ile özetlendi.

"TÜRKİYE GELİŞİR CHP DEĞİŞMEZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden bir video paylaştı. Soylu paylaştığı videoya, "Türkiye gelişir CHP değişmez" notunu düştü.

Söz konusu video Türkiye'ye çağ atlatan projelere karşı çıkan CHP kafasının kısa bir özeti oldu.

VATAN CADDESİ'NE KARŞI ÇIKTILAR
CHP'nin İstanbul'un yükünü çeken caddelerden Vatan Caddesi yapılırken "4 şerit yol yapmışlar. Uçak mı indireceksiniz?" ifadeleriyle karşı çıktığı hatırtatıldı.

KÖPRÜLERE KARŞI ÇIKTILAR
Boğaz köprüleri yapılırken, "Buraya köprü yapıyorlarmış memlekette otomobil mi var at arabaları geçecek galiba?" şeklinde akıl dışı söylemlerle yapılan muhalefete gönderme yapıldı.

BARAJLARA HAVALİMANLARINA KARŞI ÇIKTILAR
Keban Barajı için söylenen, "Ne barajı ya kurbağalara göl yapıyor bunlar" sözüne yer verildi.

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı için yaptığı, "Uçak iniyor mu? Hayır. peki uçağın inmediği yere havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü?" şeklindeki skandal söylemi hatırlatıldı.

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