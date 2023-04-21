Manavgat yangın sonrası yeniden doğdu! Devlet sözünü tuttu

Manavgat'ta 10 günde söndürülen alevler bin 352'si ağır olmak üzere 2 bin 164 binada hasara neden oldu. Yangında 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş ve bin 441'i arılı olmak üzere 2 bin 447 kovan yandı.