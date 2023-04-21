Manavgat yangın sonrası yeniden doğdu! Devlet sözünü tuttu
Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de orman yangını çıkmış, 10 günde söndürülen alevler, 60 bin hektarlık alanı kül etmişti. Bölge yapılan çalışmalar sayesinde yaralar kısa sürede sarıldı. Yangında evlerini kaybedenler kısa sürede yeni yuvalarına kavuştu.
Manavgat'ta 10 günde söndürülen alevler bin 352'si ağır olmak üzere 2 bin 164 binada hasara neden oldu. Yangında 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş ve bin 441'i arılı olmak üzere 2 bin 447 kovan yandı.
MANAVGAT YANGIN BİLANÇOSU
- 2 bin 164 binada hasar meydana geldi
- 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü
263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş,
- 2 bin 447 arı kovanı yandı
Devlet yangının çıktığı ilk andan itibaren sahadaydı. Afet sonrası yaraların sarılması için hemen harekete geçildi önce yanan alanlar temizlendi ardından ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Yangında evleri hasar gören vatandaşların konutları yenilendi.
Türkiye tarihinin en büyük yangınlarından birinin açtığı yaralar sarıldı. Afetzedeler sadece evlerine değil yeni ev eşyalarına da kavuştu. Yapımı devam eden evlerin de hak sahiplerine teslim edilmesine kısa bir süre kaldı. Yangınla her şeylerini kaybeden vatandaşlar hayallerine kavuşmanın sevincini yaşadı.
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