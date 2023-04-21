Erzurum deprem son dakika! 21 Nisan Erzurum ve Erzincan’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"21 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 Nisan 2023 Cuma günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından paylaşıldı. Farklı bölgelerde şiddeti 3'ü aşan sarsıntılar gerçekleşti. Peki, 21 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER