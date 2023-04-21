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Erzurum deprem son dakika! 21 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Erzurum deprem son dakika! 21 Nisan Erzurum ve Erzincan’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"21 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 Nisan 2023 Cuma günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından paylaşıldı. Farklı bölgelerde şiddeti 3'ü aşan sarsıntılar gerçekleşti. Peki, 21 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"21 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 Nisan 2023 Cuma günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından paylaşıldı. Farklı bölgelerde şiddeti 3'ü aşan sarsıntılar gerçekleşti. Peki, 21 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bugün yaşanan depremlerin şiddetlerini, saatlerini, derinliğini ve merkez üslerini paylaştığı son dakika depremler sayfası ise şöyle…

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