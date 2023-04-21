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Karadeniz gazı rekor sürede karada! Dünyadaki örneklerine fark attı

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Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Karadeniz gazı rekor sürede karada! Dünyadaki örneklerine fark attı

Son dakika haberi | Türkiye, enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından olan Karadeniz gazını dün Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya çıkardı. Karadeniz gazının karaya çıkarılmasında bir rekor da kırıldı. Dünyada deniz altında bulunan rezervler arasında karaya çıkarılma süresi en kısa olan gaz sahası Sakarya Gaz Sahası oldu. Karadeniz gazı sadece 32 ay sürede karaya çıkarıldı.

Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ateşi, dün Filyos'ta düzenlenen tarihi tören ile yakıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, Filyos Türkiye Petrolleri (TPAO) Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde müjdeler de sıralandı. Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca bir ay boyunca konutların doğalgaz tüketiminden ücret alınmayacağını da duyurdu.

SADECE 32 AYDA KARADA
2020 yılında bulunan Karadeniz'deki doğal gaz bölgede gece gündüz yapılan hummalı çalışmalar sonucunda sadece 32 ay gibi rekor bir sürede karaya çıkarıldı.

Törende konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururunun milletin tamamına ait olduğunu vurgulayarak "Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.

Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreni ile bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız." diye konuştu.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER NE KADAR SÜREDE ÇIKARILDI?
Karadeniz'deki doğal gaz rezervi 32 ayda karaya çıkarılmasıyla dünyadaki örneklerine adeta fark attı.

Deniz tabanında bulunan gaz rezervleri arasında en kısa sürede karaya çıkarılan gaz sahası olma özelliğini kazandı.

Dünyadaki örneklerine bakıldığında 1966 yılında Rusya'daki Kharasavey Gaz Sahası'nda bulunan doğalgaz 684 ay sonra 2023 yılında üretilmeye başlandı.

1974 yılında Namibya'da bulunan Kudu Gaz Sahası'nda ise ilk üretim keşiften 468 ay sonra 2013 yılında yapıldı.

Yine Rusya'da 1989'da Chayanda Gaz Sahası'nda bulunan doğal gaz 360 ay sonra 2019'da üretime geçti.

2006 yılında Türkmenistan'da Galkınış Gaz Sahası'nda bulunan rezervde ise ilk üretim tam 84 ay sonra 2013 yılında yapıldı.

İsrail'in 2009'da Tamar Sahası'nda bulduğu doğal gaz ise 48 aylık çalışmanın ardından 2013'te üretime geçti.

Türkiye'ye en yakın süre ise Mısır'daki Zohr Gaz Sahası'nda yapılan üretim oldu. 2015 yılında bulunan rezerv 38 ay sonra 2018 yılında üretilmeye başlandı.

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