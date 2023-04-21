Karadeniz gazı rekor sürede karada! Dünyadaki örneklerine fark attı

Törende konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururunun milletin tamamına ait olduğunu vurgulayarak "Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.