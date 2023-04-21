İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki! Türbeye ayakkabıyla girmeye çalıştılar

SECCADEYE AYAKKABIYLA BASMIŞTI

Düzenlenen bir iftar programı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye bastığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun ve Canan Kaftancıoğlu'nun bu pozu sosyal medyada gündem olurken yapılan paylaşıma da tepki yağdı. Kılıçdaroğlu ise kendisini "Seccadeyi görmedim" sözleriyle savunmuştu.

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