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İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki! Türbeye ayakkabıyla girmeye çalıştılar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki! Türbeye ayakkabıyla girmeye çalıştılar

Seçim çalışmaları kapsamında Hatay'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girmesi çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekti. Vatandaşlar ikiliyi uyarırken, Akşener uyarılar sonrası ayakkabısını çıkardı. Bu olay akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki ayakkabılı pozunu getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girmesi tepki çekti. Vatandaşların uyarısının ardından Akşener ayakkabılarını çıkarttı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak bilinen Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

İlçe halkı için önem arz eden türbeye Akşener, İmamoğlu ve beraberindekiler ayakkabıları ile girince diğer ziyaretçiler tarafından uyarıldılar. Uyarıları dikkate alan Akşener, ayakkabılarını çıkararak korumalarına verdi.

Çekilen görüntülerde türbe görevlileri ve diğer ziyaretçilerin ayakkabı ile içeriye girenleri uyardığı gözlendi. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrilmesi ise tepki çekti.



Türbe ziyareti sonrasında Akşener ve İmamoğlu Samandağı halkına seslenmek üzere miting alanına geçti. Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi.

SECCADEYE AYAKKABIYLA BASMIŞTI
Düzenlenen bir iftar programı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye bastığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun ve Canan Kaftancıoğlu'nun bu pozu sosyal medyada gündem olurken yapılan paylaşıma da tepki yağdı. Kılıçdaroğlu ise kendisini "Seccadeyi görmedim" sözleriyle savunmuştu.

Kılıçdaroğlu seccadeye basarak poz verdi

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