İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki! Türbeye ayakkabıyla girmeye çalıştılar
Seçim çalışmaları kapsamında Hatay'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girmesi çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekti. Vatandaşlar ikiliyi uyarırken, Akşener uyarılar sonrası ayakkabısını çıkardı. Bu olay akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki ayakkabılı pozunu getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girmesi tepki çekti. Vatandaşların uyarısının ardından Akşener ayakkabılarını çıkarttı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak bilinen Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.
İlçe halkı için önem arz eden türbeye Akşener, İmamoğlu ve beraberindekiler ayakkabıları ile girince diğer ziyaretçiler tarafından uyarıldılar. Uyarıları dikkate alan Akşener, ayakkabılarını çıkararak korumalarına verdi.
Çekilen görüntülerde türbe görevlileri ve diğer ziyaretçilerin ayakkabı ile içeriye girenleri uyardığı gözlendi. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrilmesi ise tepki çekti.
Türbe ziyareti sonrasında Akşener ve İmamoğlu Samandağı halkına seslenmek üzere miting alanına geçti. Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi.
SECCADEYE AYAKKABIYLA BASMIŞTI
Düzenlenen bir iftar programı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye bastığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun ve Canan Kaftancıoğlu'nun bu pozu sosyal medyada gündem olurken yapılan paylaşıma da tepki yağdı. Kılıçdaroğlu ise kendisini "Seccadeyi görmedim" sözleriyle savunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? STAR TV 21 Nisan yayın akışı
- Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!
- 0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...
- Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu son dakika? Kira yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? 5 bin 250 TL...
- GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...
- Doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Ücretsiz doğalgaz faturası hangi ay gelecek?
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- YSK seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak, şartları neler? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya...
- Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları 2023: İstanbul Şampiyonlar Ligi final biletleri ne kadar, nerede satılıyor?
- Emekli, memur ve asgari ücret tablosu çıktı! % 21.43 hesabı, kök maaş - ilave ödeme - refah payı! SSK, Bağkur emeklisine 9.208 TL...