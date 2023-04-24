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YSK seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak, şartları neler? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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YSK seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak, şartları neler? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

"YSK seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak, şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl seçimde görev almaya hazırlananlar sandık görevlisi ücretlerini merak ediyor.Son olarak 28. dönem milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kuruluna teslim edildi. Oy verme ve sayım işlemleri için Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışında sandıklar ile oy merkezleri kurulacak. Peki, YSK seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak, şartları neler? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

"YSK seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak, şartları neler? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim günleri, düzenin sağlanması, objektif ve adil bir şekilde sürecin işlenmesi açısından görevliler süreci yürütür. 2023 yılında vatandaşlar hem yeni Cumhurbaşkanı hem de 28. dönem milletvekili seçimleri için sandıklara oy kullanmaya gidecek. Peki, YSK seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak, şartları neler? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylar eklenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

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