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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş 14 Mayıs açıklaması: Teröristlerin tek umudu seçim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan flaş 14 Mayıs açıklaması: Teröristlerin tek umudu seçim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın düzenlenen operasyonlar nedeniyle panik içinde olduğunu söyledi. PKK'nın tek umudunun 14 Mayıs'taki seçim olduğunu belirten Akar, "Seçimde 'Bizim desteklediğimiz, talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacak ve bizi kurtaracak' diyorlar." ifadelerini kullandı.

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