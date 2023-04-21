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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde vatandaşlarla bayramlaştı

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Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde vatandaşlarla bayramlaştı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan vatandaşlarla bayramlaştı.

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