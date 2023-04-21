15 Temmuz şehidinin babasından Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bir oy için vatanı satıyor

Şehit babası Uğur, "Darbeci FETÖ'cüler, gözlerini kırpmadan çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını aldılar. Bizim çocuklarımız bu vatan için canlarını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, kendisini bizim yerine koysun. Vatan için canlarını veren evlatlarımızın katillerini nasıl dışarı çıkarmayı düşünürsün? Sizde hiç mi vicdan yok. Bir oy için vatanı satmaya kalkıyorsunuz. Değer mi? Yazıklar olsun.