15 Temmuz şehidinin babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bir oy için vatanı satıyor
Hain FETÖ’cülerin 15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’nda şehit ettiği polis memuru Yunus Uğur’un (24) babası: FETÖ’cüleri hapisten çıkarmaktan söz eden Kılıçdaroğlu, sizde hiç mi vicdan yok?
Adanalı polis memuru Yunus Uğur (24), helikopter pilotluğu eğitimi almak için gittiği Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü vatan hainlerinin bombalarıyla şehit düştü.
Şehit polisin Adana'da yaşayan babası Ramazan Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lı FETÖ'cülerin haklarını iade edeceğim" sözlerine sert tepki gösterdi.
Şehit babası Uğur, "Darbeci FETÖ'cüler, gözlerini kırpmadan çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını aldılar. Bizim çocuklarımız bu vatan için canlarını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, kendisini bizim yerine koysun. Vatan için canlarını veren evlatlarımızın katillerini nasıl dışarı çıkarmayı düşünürsün? Sizde hiç mi vicdan yok. Bir oy için vatanı satmaya kalkıyorsunuz. Değer mi? Yazıklar olsun.
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