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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan bayram mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya adresinde mesaj yayımladı.

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