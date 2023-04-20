Türkiye adım adım seçime! Oy pusularının basımına başlandı! Tam 1 metre...
Türkiye artık seçimlere doğru yol alırken siyasi parti ve ittifakların 14 Mayıs'taki seçimlerde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oy pusulalarının basımına başlandığını belirterek, "Pusulanın boyutu 100 cm (bir metre) hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Diğer yandan partilerin milletvekili kesin aday listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...
Seçime katılacak ittifaklar ve partilerle ilgili incelemesini tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulasındaki sıralamaya son şeklini verdi. Bu kapsamda, 8 Nisan'da kura ile belirlenen ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti.
CUMHUR İTTİFAKI 6.SIRADA
Buna göre, kesinleşen pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor.
7'Lİ KOALİSYON 15.SIRADA
Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor.
İŞTE DİĞER PARTİLERİN SIRALAMASI
Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.
Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.
Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.
OY PUSULALARININ BASIMI BAŞLADI! TAM 1 METRE
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu bir metre. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
LİSTELER RESMİ GAZETE'DE
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Milletvekili Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yer aldı.
Karara göre, Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.
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