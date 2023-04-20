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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

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Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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